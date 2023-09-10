الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

الأوقاف بغزة تُوزع لحوم أضاحي مجمدة على أسر متعففة

الرسالة نت- غزة

وزعت وحدة الزكاة والإغاثة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية (13,800) كيلو من لحوم الأضاحي المجمدة على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات قطاع غزة، بتبرع كريم من مؤسسة أمان فلسطين.

وأوضح مدير عام الوحدة أسامة إسليم في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، أن المشروع استفاد منه (6,277) أسرة متعففة موزعين على جميع محافظات قطاع غزة، مبينًا أن اللحوم التي تم تسليمها لكل أسرة متنوعة الأوزان، وذلك حسب عدد أفراد كل منها.

وأشار إسليم إلى أن جهود الوحدة مستمرة لمساعدة الأسر المتعففة في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشاد بجهود مؤسسة أمان فلسطين المبذولة في مساعدة الأسر الفقيرة، من خلال كل البرامج الإغاثية التي تقدمها على مدار العام.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290121

كلمات مفتاحية

غزة الاوقاف

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.