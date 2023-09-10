الأوقاف بغزة تُوزع لحوم أضاحي مجمدة على أسر متعففة

وزعت وحدة الزكاة والإغاثة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية (13,800) كيلو من لحوم الأضاحي المجمدة على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظات قطاع غزة، بتبرع كريم من مؤسسة أمان فلسطين.

وأوضح مدير عام الوحدة أسامة إسليم في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الأحد، أن المشروع استفاد منه (6,277) أسرة متعففة موزعين على جميع محافظات قطاع غزة، مبينًا أن اللحوم التي تم تسليمها لكل أسرة متنوعة الأوزان، وذلك حسب عدد أفراد كل منها.

وأشار إسليم إلى أن جهود الوحدة مستمرة لمساعدة الأسر المتعففة في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشاد بجهود مؤسسة أمان فلسطين المبذولة في مساعدة الأسر الفقيرة، من خلال كل البرامج الإغاثية التي تقدمها على مدار العام.