17 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة بينها عملية إطلاق صاروخ

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت تطوراً لافتاً في عملية إطلاق صاروخ تجاه مستوطنات الاحتلال.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 17 عملاً مقاوماً، بينها عملية إطلاق صاروخ، و4 عمليات إطلاق نار، و4 عمليات إلقاء زجاجات حارقة، وعمليتي إحراق لمواقع عسكرية، ومواجهات في 7نقاط بالضفة.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال قرب باب المجلس، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، في مدينة القدس المحتلة، تخللها رشق جنود الاحتلال بالحجارة.

وأطلق مقاومون في جنين صاروخ تجاه مستوطنة "رام أون"، إلى جانب استهداف جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم المخيم بصليات كثيفة من الرصاص.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم بقلقيلية، إضافة إلى عملية إطلاق نار شهدتها منطقة "دير شرف" بمحافظة نابلس.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في أريحا، تزامناً مع اندلاع مواجهات تخللها إلقاء زجاجات حارقة وإلقاء حجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة "مجدال عوز" ببيت لحم، فيما اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة "كرمة" بالخليل.

وشهد مخيم العروب بالخليل إلقاء زجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال وآلياته العسكرية، إلى جانب إحراق مواقع عسكرية للاحتلال، وذلك خلا مواجهات متكررة في المخيم.

وألقى الشبان الثائر الزجاجات الحارقة صوب قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر بالخليل، وأحرقوا مواقع عسكرية تابعة لجيش الاحتلال.