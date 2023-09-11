نعيم يستنكر مشاركة وفد (إسرائيلي) في مؤتمر دولي بالسعودية

استنكر رئيس حملة المقاطعة ومناهضة التطبيع في فلسطين باسم نعيم، وصول وفد (إسرائيلي) رسمي إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في مؤتمر لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، بعد وصول عدد من الوفود التجارية والرياضية خلال الأسابيع الماضية.

ورفض نعيم في تصريح صحفي، مساء الأحد، "هذه الخطوات التطبيعية "غير المقبولة"، مستنكراً أي محاولات للتدجين التدريجي للعقل العربي والمسلم، لقبول هذا الكيان جسمًا طبيعيًا في المنطقة".

وتساءل هل يعقل أن "تكافئ المملكة، بما تملكه من مكانة قومية ودينية، هذه الحكومة الصهيونية العنصرية والفاشية، بفتح أبواب المنطقة على مصراعيها لمشاريعهم الخبيثة".

وحذر نعيم، من "خطورة مسار التطبيع، وتداعياته على القضية الفلسطينية، والمنطقة برمتها، ومستقبل أجيالها".

يذكر أن وفداً رسمياً (إسرائيلياً) وصل الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في مؤتمر "لجنة التراث العالمي" التابعة لليونسكو.