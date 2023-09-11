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تعتبره عملاً مشبوهاً

(حماس) تدين استهداف مراكز الجيش الوطني اللبناني

الرسالة نت- بيروت

أدانت حركة "حماس" في لبنان استهداف مركزين لوحدات الجيش الوطني اللبناني المنتشرة في محيط مخيم عين الحلوة بثلاث قذائف، وأدت إلى إصابة 5 عسكريين.

واعتبرت حماس في بيان لها، "هذا العمل عملاً مشبوهاً، يهدف إلى المسِّ بالجيش وسيادة لبنان، كما يهدف إلى خلط الأوراق وتوجيه الأحداث في المخيَّم إلى مساحات خطِرة لا تُحمد عقباها".

وقالت "إننا إذ نتمنى الشفاء العاجل للعسكريين، فإننا في حركة حماس نُقدِّر مناقبية الجيش الوطني اللبناني وصبره وحرصه على شعبنا الفلسطيني، وننظر بفخر واعتزاز بدوره الوطني في مواجهة العدو الصهيوني ببسالة".

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