مداهمات للاحتلال تخللها اشتباكات واعتقالات بالضفة

شنت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) مداهمات واسعة في عدة مناطق بالضفةِ الغربية والقدس المحتلة، تخللها اشتباكات ومواجهات واعتقالات، الليلة وفجر اليوم الاثنين.

واعتقلت قوات خاصة من جيش الاحتلال الشاب عبدالله زكارنة خلال اقتحام حي البيادر في مدينة جنين، الذي تخلله اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، صباح اليوم الاثنين.

وعقب اقتحامها دور جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد أبو هليل وباسل فراح والشاب محمد مطور من منازلهم، وهم طلبة في جامعة الخليل.

وواصلت قوات الاحتلال حملتها ضد طلبة جامعة الخليل، واعتقلت الطلبة أنس سلهب ومثنى القواسمة وعبيدة عادي وعدنان مسودة، عقب اقتحام منازلهم في مدينة الخليل.

وفي بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ضياء وجيه زهور، عقب اقتحام منزله، كما اعتقلت الأسير المحرر مثنى القواسمة عقب مداهمة منزله في منطقة دائرة السير في المدينة.

وفي منطقة قرن الثور بالخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحامي عدنان مسودة عقب مداهمة منزله.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بدر الدين صالح عقب اقتحام منزله في قرية المزرعة الغربية شمال غرب رام الله، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال.

واندلعت مواجهات بين الشبان وبين قوات الاحتلال خلال انسحابها من حي المصايف وسط مدينة رام الله.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه منازل الأهالي خلال اقتحامها لبلدة عزون شرق قلقيلية، في حين استهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بقنابل محلية الصنع والزجاجات الحارقة ما أسفر عن إصابة جندي إسرائيلي.

وعرقلت قوات الاحتلال عمل مركبة الإسعاف خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بدّو شمال غرب القدس المحتلة فجر اليوم الاثنين.

وأصيب مستوطن رشقاً بالحجارة قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب غرب نابلس.

وألقى الشباب الثائر الحجارة على مركبات للمستوطنين في محيط مستوطنة "كرني شمرون" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرق قلقيلية.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال بالمفرقعات النارية عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل.

وتضررت مركبة مستوطنين، جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

واستهدف الشباب الثائر مساء أمس، مركبات المستوطنين قرب قرية حوسان غرب بيت لحم، وألقوا الأكواع المحلية تجاه برج الاحتلال عند مدخل بيت أمر شمال الخليل.

وتضررت حافلات ومركبات المستوطنين في عزون شرق قلقيلية وحوارة جنوب نابلس وقرب قرية شقبا شمال غرب رام الله، بعدما أمطرها الشباب الثائر بالحجارة.