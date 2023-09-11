علقم يدعو الكل الفلسطيني لدعم خطوات الأسرى في مواجهة قرارات الاحتلال

دعا الباحث والمحلل السياسي فرحان علقم، لأوسع مشاركة محلية وعربية ودولية لدعم خطوات الأسرى الفلسطينيين في مواجهات قرارات حكومة الاحتلال ووزيرها المتطرف "بن غفير".

وأكّد أن الأسرى داخل سجون الاحتلال خاضوا معارك كثيرة وهم على درايةٍ تامة بقرارات الاحتلال، مشيرًا إلى أن محاولات التحايل لا تنطلي عليهم من حيث تأجيل أو تجميد القرارات بحقهم.

وبيّن قرار الأسرى ناتج عن استقراءٍ شاملٍ للأوضاعِ، لافتًا أنهم لن يخضعوا بأي حالٍ من الأحوال لقرارات الاحتلال و "بن غفير".

وأوضح أن الحركة الأسرى لها دين في عنق كل فلسطيني وهي إحدى مؤشرات الحياة والصمود والثبات وإحدى الركائز التي تبقى القضية الفلسطينية على حيويتها.

ونوه إلى أن معركة الأسرى هي معركة الكل الفلسطيني ولا يجوز أن يخوضوا معركتهم منفردين دون حاضنة شعبية وغطاء رسمي وفصائلي وشعبي.

ويجب على الجمهور الفلسطيني أن يدعم خطوات الحركة الأسيرة وتوفير الظهير القوي لها، وألا يكون التضامن مقتصرا على ذوي الأسرى فقط، لإيصال رسالةً إلى الاحتلال بأن الأسرى ليسوا وحدهم وأنهم ليسوا في معزل عن الحاضنة الشعبية، "بحسب علقم".

وبشأن المؤسسات الحقوقية، طالبها "علقم" بالوقوف عند مسؤوليتها وتصعيد خطواتها التضامنية بما يضمن إيصال رسالة ومعاناة الأسرى للمستوياتِ الدولية وفي المكانة التي يستحقونها وتسليط الضوء على نحو واسعٍ.

وأشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال "نتنياهو" يصطحب ذوي الجنود الأسرى في غزة في جولاته الخارجية لشرح قضيته للعالم، مؤكدًا أنه من الأولى أن تفعّل قضية آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

ولفت إلى أن هناك تقصيرًا واضحًا من السلطة في قضية الأسرى الفلسطينيين، مؤكدًا أن ذلك ليس مبررًا للتقاعس إزاء قضية الأسرى.

ودعا الشعب الفلسطيني في الشتات لدعم قضايا الشعب الفلسطيني والأسرى الفلسطينيين، معتبرًا أن قضية الأسرى ميدان مفتوح للجميعِ للتضامنِ وتسليط الضوء على معاناتهم وما يلاقونه من ظلم السجن.

وأشاد بتضحيات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مبينًا أنهم أسرى حرية وقد كفلت جميع القرارات الدولية مقاومتهم المشروعة للاحتلال (الإسرائيلي).

ودعت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة جماهير شعبنا العظيم لأوسع مشاركة لدعم أسراه في مواجهة السجان ووزير الفاشية الصهيوني "بن غفير"، وذلك عبر المشاركة في الوقفات الجماهيرية غدًا الثلاثاء 12/9/2023م الساعة 09:00 مساءً في مراكز المدن والقرى في كافة محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار".