بالصور: مسير كشفي لطبة المدارس بذكرى تحرير غزة من الاحتلال

نظمت وزارة التربية والتعليم، في مدينة غزة، اليوم الاثنين، مسيرا كشفيا لإحياء ذكرى انسحاب الاحتلال (الإسرائيلي) من قطاع غزة.

وجاء المسير الكشفي، تحت عنوان "الاحتلال يندحر وغزة تنتصر"، وانطلق صباح اليوم من مفترق السرايا وسط المدينة وصولاً إلى المجلس التشريعي الفلسطيني غرباً.

وشارك في المسير الكشفي العشرات من الطلبة من أعمار مختلفة، حيث حملوا علم فلسطين ورددوا شعارات وهتافات تطالب التحرير لكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس، وتمجد التحرير والمقاومة.

وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، خلال كلمة له، إن اندحار الاحتلال (الإسرائيلي) عن غزة، شكل منعطفا مهما في حياة الشعب الفلسطيني وقضيته، وشكل مرحلة فارقة أسست لعهد جديد من الانتصارات.

من جهته قال وكيل وزارة التربية والتعليم أحمد أبو ندى، "إننا ما زلنا نحيا في هذه الذكرى العطرة التي تنعش الذاكرة الوطنية، وتلك اللحظات التي غمرت أرض قطاع غزة قبل 18 عاماً حين اندحر العدو عن أرض القطاع".

كذلك قال مدير دائرة الكشفية والرياضة في وزارة التربية والتعليم عبد الغني الشيخ، إن الهدف من المسير تذكير الأجيال أن هناك أبطالا خاضوا معركة تحرير قطاع غزة، وللتأكيد أننا سنعود لأراضينا وقدسنا قريباً، وإيصال رسالة للاحتلال بأنكم غير باقين وقريباً سيحرر المسجد الأقصى.













































































