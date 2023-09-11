وزارة الصحة تشكّل لجنة تحقيق حول حالة الطفل (مبتور اليد)

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، عن تشكيل لجنة تحقيق حول حالة الطفل (ع. س) الذي تعرض لمضاعفات طبية سريعة وحرجة أدت لبتر يده حفاظا على حياته، وذلك بمشاركة عائلته لاطلاعها على مجريات التحقيق بشفافية تامة.

وقالت الوزارة في بيان وصل "الرسالة نت" نسخة منه، إنها تتابع عن كثب الحالة الصحية للطفل الذي تعرض لمضاعفات طبية سريعة وحرجة على إثر كسر في عظمتي الساعد الأيسر وانتشار الغرغرينا الغازية (شديدة الخطورة) مما اضطر الفريق الطبي إلى اتخاذ قرار لم يكن هناك مفرا منه ببتر اليد حفاظا على حياته.

وذكرت أنها التقت صباح اليوم عائلة الطفل بحضور إدارة مجمع الشفاء الطبي، وأكدت وقوفها بجانب الطفل واستكمال الرعاية الطبية المطلوبة، وأوضحت ما تم من إجراءات للتعامل مع الحالة.

بدورها، ثمنت عائلة الطفل اهتمام وزارة الصحة، وحرصها على استضافتهم والاستماع اليهم، وعبرت عن ثقتها بأن لجنة التحقيق ستضع الأمور في نصابها.