فصائل المقاومة: موحدون خلف الأسرى

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، على وحدة الموقف الفلسطيني خلف الأسرى الفلسطينيين في معركتهم ضد إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك، في تصريح صحفي، تلقته "الربسالة نت" اليوم الاثنين، حيّت الفصائل خلاله صمود الأسرى وثباتهم ووحدتهم في مواجهة السجان.

وقالت الفصائل، إنها تدعم كافة الخطوات النضالية التي تقرها الحركة الأسيرة، والتي تمثل رسالة غضب ضد إجراءات الاحتلال بحقهم، وتأكيدا أن سياساته لن تكسر إرادتهم الصلبة.

ودعت الشعب الفلسطيني في كافة ساحات الوطن، للاستجابة لنداء الأسرى البواسل، والمشاركة في الفعاليات الشعبية بعنوان "وحدة الأحرار - عنوان الانتصار"، والتي تبدأ مساء يوم غدٍ الثلاثاء في كافة المحافظات.

وشددت على أن جميع الفصائل موحدة خلف الأسرى في معركة واحدة ضد السجان، مضيفةً: "لن نسمح للاحتلال الاستفراد بالأسرى، وقضيتهم ستبقى على رأس الأولويات لدى شعبنا ومقاومته التي لن تخذلهم أبدا".

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة، إنّ تأجيل أو تجميد أي قرار إسرائيلي ضد الأسرى الفلسطينيين لن يمر عليهم ولا على الشعب الفلسطيني، ومؤكدةً أن نضال الأسرى مستمر حتى تحقيق أهدافهم.

ودعت الحركة الوطنية الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة لدعم الأسرى في مواجهتهم مع السجّان ووزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، وذلك عبر المشاركة في وقفات مساء غدًا الثلاثاء في كل محافظات الوطن تحت عنوان "وحدة الأحرار – عنوان الانتصار".

وقرر الأسرى مؤخرًا، الشروع في إضراب مفتوح عن الطعام يوم الخميس القادم، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم وعلى شروط حياتهم، ولـ "إعادة كل ما سُلب من حقوقهم خلال الفترة الماضية".

ونفذ المتطرف "ابن غفير" منذ توليه منصبه إجراءات انتقامية ضد الأسرى الفلسطينيين، منها منعهم من الخبز الطازج وتفريقهم بين السجون وتحديد مدة الحمام للأسير في بعض السجون، وإلغاء قانون الإفراج المبكر، وأخيرًا تقليص عدد الزيارات من الضفة الغربية إلى مرة كل شهرين بدلاً من مرة كل شهر.

ويعتقل الاحتلال، نحو 5000 أسير فلسطيني، في 23 سجنًا ومركز توقيف وتحقيق، بينهم 33 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، بالإضافة لـ 700 أسير مريض يُعانون بسبب سياسة الإهمال الطبي، و1200 معتقل إداري.