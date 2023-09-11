مقتل فلسطينية وإصابة زوجها بإطلاق نار في النقب

قُتلت سيدة فلسطينية في الثلاثينيات من عمرها اليوم الإثنين، وأصيب زوجها بجراح متوسطة، بعد تعرضهما لإطلاق نار في جريمة جديدة وقعت بالداخل الفلسطيني المحتل 1948.

وقالت مصادر محلية من النقب المحتل، إن امرأة في الـ 30 من عمرها، قُتلت متأثرة بإصابتها في جريمة إطلاق نار، وأصيب زوجها، في محطة رهط.

وصرح الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء"، بأن طواقمه تعاملت مع حالة إطلاق نار في مدينة رهط لامرأة (30 عامًا). مؤكدًا أن الطاقم الطبي وصل المكان ووجد الضحية بدون علامات تدل بأنها على قيد الحياة مع إصابة مخترقة، وأقر وفاتها.

وأضاف أن الطاقم الطبي نقل مصابًا، بحالة متوسطة بواسطة سيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "سوروكا".

وفجر اليوم، قُتل المواطن الفلسطيني رائد يوسف (59 عامًا)، متأثرًا بإصابته الحرجة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة عكا المحتلة.

ويشهد الداخل المحتل، جرائم قتل متعددة تحدث بفارق ساعات، فضلًا عن إطلاق النار على مجموعات، وذلك في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية عن تحقيق دورها في الحد من هذه الجرائم، ومحاسبة الجناة والعصابات الإجرامية.

وبوفاة السيدة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل 1948، منذ مطلع العام الجاري 2023 ولغاية اليوم، إلى 166 قتيلا؛ بينهم 10 نساء.