السلطة تتسلم مصفحات وأسلحة أميركية لمحاربة خلايا المقاومة بالضفة

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، مساء الإثنين، أن السلطة تسلمت عبر الأردن مجموعة من المصفحات والأسلحة لدعم الأجهزة الأمنية، وخاصة أجهزة "الأمن الوقائي"، و "الأمن الوطني"، وكذلك الشرطة.

وقالت المصادر، إن هذه المصفحات والأسلحة ستستخدم فيما قالت عنه "تطبيق القانون والنظام" في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة، لكنها في الحقيقة ستستخدم لمحاربة المقاومة.

وبينت أن المصفحات حصلت عليها السلطة من الجانب الأميركي عبر الوسيط الأردني، وبموافقة من حكومة الاحتلال التي يشارك فيها وزراء من اليمين المتطرف بهدف تعزيز قدرات أجهزة السلطة في مواجهة خلايا المقاومة الفلسطينية التي تتمركز في جنين، وفي مدينة نابلس.

وقالت المصادر، إن السلطة أكدت لمختلف الجهات وذلك عبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، الذي ترى الكثير من الأطراف أنه يتحضر لخلافة محمود عباس، بعد رحيله، وخلال اجتماعات عقدها مع الجانب الأميركي أكثر من مرة، أن السلطة غير قادرة على مواجهة خلايا المقاومة الفلسطينية المنتشرة بكثافة في جنين ونابلس وطولكرم والتي تعد المناطق الأكثر سخونة بالضفة الغربية والتي تجد فيها قوات الاحتلال أيضًا صعوبات في اقتحامها بدون قوات مدعومة جوًا وبرًا.

وأشارت المصادر، إلى أن الجانب الأميركي تفهم مطالب السلطة بهذا الخصوص وعمل على تزويدها بالعتاد اللازم، سواء المصفحات أو الأسلحة الأوتوماتيكية الحديثة المزودة بالليزر لاستخدامها في عمليات الاقتحام والاشتباك مع خلايا المقاومة الفلسطينية وخاصة في جنين التي تعتبر المحافظة الأشرس في المواجهة وتحديدًا المخيم الذي يضم مقاتلين ذوي خبرة منذ الانتفاضتين الأولى عام 1987، والثانية عام 2000.

وكان محمود عباس، ترأس سلسلة اجتماعات أمنية موسعة في مقر الرئاسة برام الله، خلال الأسبوعين الأخيرين، وطلب منهم الضرب بيد من حديد ضد كل خلايا المقاومة التي تعمل برأيه على إضعاف السلطة وإظهارها أمام الجانبين الأميركي والأوروبي بأنها عاجزة.

وعقد حسين الشيخ، الأحد، اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ويأتي في اطار ترتيبات جديدة في المنطقة، وأن الأردن شريك أساس فيها.

وتقول مجموعات مسلحة في جنين ونابلس وطولكرم، إن أجهزة السلطة اعتقلت عناصرها النشطاء الذين يقاومون الاحتلال ويستهدفون مواقع عسكرية (إسرائيلية).

القدس