حماس: دعم واشنطن لأجهزة السلطة بالسلاح يهدف لمواجهة المقاومة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم أن دعم الولايات المتحدة الأمريكية للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة بالأسلحة، يهدف لتعزيز هذه الأجهزة لمواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية.

وقال قاسم مساء الثلاثاء: "إن الولايات المتحدة كانت دائماً تقف في خانة العداء لشعبنا وحقوقه، ولا يمكن تقديم أي دعم للأجهزة الأمنية إلا لتحقيق مصالح الاحتلال فقط".

وأشار إلى أن الدعم الامريكي للأجهزة الأمنية والسلطة الفلسطينية يأتي بعد عجز الاحتلال عن مواجهة المقاومة في الضفة الغربية بعد تصاعدها وتمددها، وضمن مخرجات اللقاءات الأمنية مع الولايات المتحدة والأطراف المختلفة.

ودعا قاسم كل الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية إلى الانحياز على الدوام لقضيتهم الوطنية ودعم المقاومة وإسنادها وحماية أبناء شعبهم من تغول الاحتلال.