الدفاع المدني بغزة: تنفيذ 13 مهمة خلال المنخفض

نفّذت طواقم الدفاع المدني بمحافظات قطاع غزة مهمات مختلفة، خلال المنخفض الجوي الذي تشهد الأجواء الفلسطينية منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني الرائد محمود بصل أنه تم تنفيذ 13 مهمة منذ بداية المنخفض، واستقبال 35 إشارة إغاثة، تخللها سحب مياه وإزالة 3 أشجار، بالإضافة إلى تنفيذ جولات تفقدية، دون تسجيل إصابات بين صفوف المواطنين.

وأكد بصل أن طواقم الجهاز تعاملت على الفور مع كل إشارة تصل لهم من قبل المواطنين، وعملت على سحب المياه من داخل المنزل الذي غمرته مياه الأمطار بمنطقة جباليا في شمال قطاع غزة، والذي يقع في منطقة منخفضة تتعرض بشكل دائم لتدفق المياه إلى داخل المنزل.

ودعا بصل كافة المواطنين إلى تحمل المسؤولية والاستعداد لفصل الشتاء بشكل جيد، من خلال اتباع كافة الإرشادات والتعليمات التي تصدر من قبل الدفاع المدني.

وأشار بصل إلى أنه يجب وضع سواتر ترابية أمام المنازل التي تقع في مناطق منخفضة، تجنباً لدخول مياه الأمطار في المستقبل.

وبين أن جهاز الدفاع المدني يعاني من نقص في المعدات والسيارات التي أصبحت متهاكلة، بسبب منع الاحتلال دخول قطع الغيار، أو استبدال السيارات القديمة بأخرى حديثة.

المصدر: وكالة الراي الحكومية