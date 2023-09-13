الحركة الأسيرة تنعى شهداء غزة الذين ارتقوا خلال فعاليات اسناد الأسرى

نعت اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة الشهداء الأبرار الذين ارتقوا مساء اليوم شرق مدينة غزة خلال فعاليات الشباب الثائر إسنادًا لإخوانهم الأسرى في سجون الاحتلال،

وفي بيان لها صدر مساء اليوم الأربعاء، أكدت الحركة الأسيرة أن هذه الدماء الطاهرة ستبقى لعنةً تطارد المحتل حتى زواله عن أرضنا وقدسنا.

وتقدمت الحركة الأسيرة بالتمنيات بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال الذين أصيبوا في هذه الفعالية.

كما نعت فصائل المقاومة الفلسطينية شهداء غزة الذي ارتقوا منتفضين ضمن فعاليات الشباب الثائر الرافض لاستمرار الظلم والحصار والعدوان المتواصل على الأسرى والمسرى.

وأكدت فصائل المقاومة أن الدماء لن تدفع شبابنا الثائر للتراجع أو توقف مسيرة نضال شعبنا نحو تحقيق حريته واستعادة أرضه وحقوقه.

وأعلنت وزارة الصحة مساء اليوم استشهاد 5 شبان وإصابة 25 آخرين بجراح مختلفة إثر انفجار خلال فعاليات الشباب الثائر في منطقة ملكة شرق مدينة غزة.