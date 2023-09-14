مكتب إعلام الأسرى ينعي شهداء ملكة

نعى مكتب إعلام الأسرى بمزيد من الفخر والاعتزاز وبأسمى آيات التضحية والوفاء، الشهداء الأبرار الذين ارتقوا مساء الأربعاء خلال تظاهرهم قبالة موقع ملكة العسكري شرق غزة، نصرة ودعمًا لنضال الأسرى أمام عدوان الاحتلال.



وأضاف المكتب في بيان صحفي اليوم الخميس، "إننا وإذ نترحم على شهداء فلسطين الأبطال، لنؤكد على أن تضحيات أبناء شعبنا التي يقدمونها على مذبح الحرية هي السبيل الوحيد لتحرير الأسرى ودحر المحتل عن أرضنا".

واستشهد 5 مواطنين وأصيب 25 مواطنا بينهم حالات حرجة، مساء أمس الأربعاء، برصاص وغاز جيش الاحتلال، خلال قمع الاحتلال لمسيرة سلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة.