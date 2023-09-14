حطيط للرسالة: الدعم الأمريكي للسلطة لاشعال الحرب الأهلية بين الفلسطينيين

حذر الخبير العسكري اللواء اللبناني د. أمين حطيط، من الدعم العسكري الأمريكي للسلطة، مؤكدا أن الهدف منها اشعال الحرب الداخلية بين الفلسطينيينز

وقال حطيط لـ"الرسالة نت": " الدور الأمريكي في الضفة دور فتنة داخل الجسم الفلسطيني وخدمة للأمن الإسرائيلي".

وأكدّ أن " النفق الذي تقوده السلطة فيه توجه نحو اقتتال داخلي وتعقب للمقاومة".

وأوضح حطيط أنّ الأمريكي يسعى لزرع الفتنة، وأن يكرّس أمن السلطة؛ ليكون خدما وحارسا للاحتلال في مواجهة المقاومة.

وحذر من برنامج التسليح الأمريكي للسلطة، خشية توظيفه ضد الفلسطينيين والمصلحة الفلسطينية.

وتابع حطيط: "المشروع الأمريكي المعادي للقضية العربية والفلسطينية يجد في الصفوف الفلسطينية والعربية من يتجند له، وسلطة محمود عباس في قمة القوى التي تعمل في المشروع الأمريكي خدمة لهذا المشروع، ونحرا للقضية الفلسطينية".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قد كشفت أنه تم تسليم السلطة الفلسطينية عدة مركبات مصفحة، كما تضمنت الشحنة ما لا يقل عن 1500 قطعة سلاح بعضها بنادق "إم-16" موجهة بالليزر وبعضها كلاشينكوف.

وتم نقل المعدات مؤخرا من القواعد الأميركية في الأردن، ومرت عبر معبر اللنبي بموافقة إسرائيلية كاملة.