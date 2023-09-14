10 مليون دولار مساعدات أممية لإغاثة ليبيا

قدمت الأمم المتحدة 10 مليون دولار، كمساعدات لدعم جهود الإغاثة في ليبيا، عقب الفيضانات المدمرة التي تسبب بها إعصار دانيال، والذي راح ضحيته الآلاف.

وجاء في بيان لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، اليوم الخميس، أنه تقرر بشكل عاجل تقديم 10 ملايين دولار من صندوق الطوارئ التابع للأمم المتحدة من أجل دعم ليبيا.

وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة أطلقت نداء آخر من أجل الحصول على دعم إضافي، وتقديم مساعدات لضحايا ليبيا.

وقال "غريفيث" إن "إيصال الإمدادات المنقذة لحياة للناس ومنع حدوث أزمة صحية ثانوية، واستعادة جزء من الحياة الطبيعية بسرعة، يجب أن يتجاوز أي قلق آخر في هذا الوقت العصيب الذي تمر به ليبيا"، واصفًا الفيضانات بأنها "صادمة ومفجعة".

وأشاد المسؤول الأممي، بجهود الدول العربية وجيران ليبيا والدول الأخرى التي أرسلت إمدادات وفرق بحث وإنقاذ.

والأربعاء، أطلقت الأمم المتحدة حملة تبرعات بعنوان "الاستجابة لفيضانات ليبيا"، لجمع مبلغ 10 ملايين دولار تخصصها لمساعدة المتضررين من الفيضانات في ليبيا.

والأحد 10 سبتمبر/ أيلول، اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج، إضافة إلى سوسة ودرنة، حيث تسبب بمقتل أكثر من 6000 شخص بخلاف آلاف المفقودين، أغلبهم في درنة، في حصيلة غير نهائية.