14 عملاً مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

نفذ مقاومون فلسطينيون، 14 عملاً مقاومًا في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" في تقريره الدوري، اليوم الخميس، 14 عملاً مقاومًا، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، عملية تفجير عبوة ناسفة، مواجهات في 9 نقاط تماس مع الاحتلال الإسرائيلي.

في مدينتي القدس ورام الله، اندلعت مواجهات عنيف بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقتي أبو ديس وبدو، وبلدة بلعين، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وتصدى الشبان لجنود الاحتلال في منطقة "تياسير" بطوباس، ورشقوهم بالحجارة.

كما استهدف المقاومون جنود الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكرية بعبوة ناسفة، بالإضافة إلى عمليات إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال في مخيم جنين.

وأطلقوا النار تجاه جنود الاحتلال المقتحمين لبلدة بيتا جنوب نابلس، تزامنًا مع اندلاع مواجهات شعبية عنيفة، إضافة إلى مواجهات أخرى في قلقيلية.

وفي بلدة العوجا بأريحا، استهدف المقاومون مستوطنة "فيرد يرحو" بصليات مكثفة من الرصاص الحي.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم العروب بالخليل، تخللها إلقاء حجارة.

وخلال أغسطس/ آب الماضي، نفذ المقاومون 859 عملاً مقاوماً، وأسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين، وإصابة 58 جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى 37 قتيلاً.