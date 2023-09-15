إصابات خلال قمع الاحتلال المسيرات الأسبوعية في نابلس وقلقيلية

أصيب عشرات الفلسطينيين ظهر اليوم الجمعة، بالرصاص المطاطي والاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في مدينتي نابلس وقلقيلية.

وفي نابلس، أفادت مصادر محلية بوجود عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين في بلدة قريوت جنوب شرق المدينة، بعد قمع المسيرة الأسبوعية بعشرات القنابل الغازية.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع 24 إصابة خلال المواجهات المندلعة في قريوت، من بينها إصابة برصاصة مطاطية في وجه شاب، أدت إلى كسر في الأنف ونزيف.

وامتدت المواجهات إلى بلدة بيتا جنوب نابلس، وأشعل الشبان النار في الإطارات المطاطية بالقرب من البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح، ما أدى لاندلاع مواجهات في المكان.

وعلى إثر ذلك، أصيب الناشط في المقاومة الشعبية أبو موعد موعد، بقنبلة غاز بالرأس وُصفت إصابته بـ"الخفيفة"، خلال المواجهات في بيتا.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، خلال قمع المسيرة الأسبوعية في بلدة كفر قدوم شرقاً.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.