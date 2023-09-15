الاحتلال يفرج عن الأسير خليل عواودة

أفرجت سلطات الاحتلال (الإسرائيلي)، اليوم الجمعة، عن الأسير خليل عواودة، من بلدة إذنا غرب الخليل، والمعتقل منذ 27 كانون الأول 2021.

وأفاد ذوو الأسير عواودة، بأن الاحتلال أفرج عن ابنهم من سجن "عوفر"، عبر حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس، علما أنه كان قد خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام ضد اعتقاله الإداري مدة ستة أشهر تقريبا.

وتوجهت العائلة مع ابنها إلى المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، لإجراء الفحوصات اللازمة له، خاصة أنه يعاني من عدة أمراض جراء الإضراب والإهمال الطبي المتعمد الذي ينتهجه الاحتلال بحق الأسرى.