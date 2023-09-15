25 عملًا مقاومًا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بالضفة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، حيث سجل 25 عملاً مقاوماً.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إلقاء عبوتين ناسفتين وإلقاء زجاجات حارقة في ثلاث مواجهات و4 تصدياتٍ للمستوطنين و3 حالاتٍ لتحطيم مركبات المستوطنين و13 مواجهةً.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال والمستوطنين في بيت دجن، التي تخللها عملية تصدٍ للمستوطنين وإلقاء حجارة، فيما اندلعت مواجهات في "بيتا".

وألقى الشباب الثائر الحجارة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في "كفر قدوم" و"عزون" التي شهدت تصدياتٍ متكررة للمستوطنين وتحطيم مركباتهم.

وألقى الشباب الثائر زجاجاتٍ حارقة صوب مستوطنة "بيتار عيليت"، في حين اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في "تقوع" في بيت لحم، فيما شهدت "العوجا" في أريحا مواجهات وإلقاء حجارة.

وفجّر الشباب عبوات ناسفة في "بيت أمر"، كما اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة وزجاجات حارقة صوب قوات الاحتلال في "مخيم العروب" في الخليل.

وفي تل الربيع المحتلة فجّر المقامون عبوةً ناسفةً، في حين اندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في العيزرية بالقدس المحتلة.

وشهدت "رأس كركر" مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.