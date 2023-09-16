22 إصابة بـ (غاز الاحتلال) جنوب نابلس

أصيب 22 مواطنًا فلسطينيًا، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال جنوبي مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية في نابلس، إن جيش الاحتلال دهم بلدة بيتا جنوبي المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلًا من قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني" في تصريح مقتضب لها، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع 22 حالة اختناق (عولجت ميدانيًا)، خلال المواجهات المستمرة في عدة مناطق وأحياء ببلدة بيتا.

ونوهت إلى أن جيش الاحتلال استهدف منازل المواطنين والأحياء السكنية بقنابل الغاز في المنطقة الشرقية من بلدة بيتا. لافتًا النظر إلى أن جيش الاحتلال ما زال يُواصل حصار بيتا وإغلاق مداخلها.