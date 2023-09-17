تقرير يرصد أعمال المقاومة وانتهاكات الاحتلال بالداخل المحتل لشهر أغسطس

شهدت أعمال المقاومة في الداخل الفلسطيني المحتل تصاعداً خلال شهر أغسطس/آب الماضي، حيث رصد مركز المعلومات الفلسطيني -معطى- (72) عملا مقاوما، في أراضي الداخل المحتل ومدنه المختلفة، حيث حاز الجليل المحتل على أعلى المدن في الأعمال المقاومة بواقع (16) عملا مقاوما.

ففي "تل أبيب" بالداخل المحتل وقعت عملية إطلاق نار بتاريخ 5/8/2023 نفذها الشهيد كامل أبو بكر (27 عاماً) -من قرية رمانة غرب جنين-، أسفرت عن مقتل أحد عناصر شرطة الاحتلال، وإصابة (2) آخرين بجراح.

وفي إطار نصرة القدس والمسجد الأقصى، يواصل فلسطينيو الداخل المحتل تسيير حافلات تنقل المصلين للقدس والمسجد الأقصى المبارك من جميع أنحاء البلدات والقرى الفلسطينية، للرباط فيه وإعماره تحديا للاحتلال ولسياساته ومخططاته الخبيثة في دعم جماعات المستوطنين.

كما تم رصد (18) مظاهرة، و(6) فعاليات شعبية، و(38) حالة رباط في المسجد الأقصى، وغيرها من الحراكات والوقفات والمسيرات الشعبية في الداخل المحتل.

وتواصلت انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الداخل المحتل، حيث بلغ ما تم رصده من قبل -معطى- (44) انتهاكاً.

وشهدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الداخل المحتل تنوعاً ملحوظاً، حيث بلغت عمليات الاعتقال (3) عمليات، و(5) عمليات اعتداء، و(1) عمليات قمع، و(1) تدنيس مقدسات، و(7) محاكمات تعسفية، (1) مصادرة ممتلكات، و(2) عمليات تهجير، و(4) تضييقات.

بالتزامن مع ذلك، واصلت سلطات الاحتلال عمليات هدم الممتلكات ومصادرتها، حيث بلغ عدد المنازل التي تم هدمها (19) منازل؛ فضلاً عن عشرات المنازل التي تم إخطارها بالهدم بحجة البناء غير المرخص.

وحازت مدينة حيفا والنقب المحتل على النسبة الأكبر من حيث الانتهاكات الإسرائيلية بواقع (14، 9) انتهاكاً على التوالي.

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