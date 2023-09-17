حماس: الاحتلال لن يكسر المعادلة في القدس

شدد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، على أن الاحتلال "لا يمكن أن ينجح في كسر المعادلة". مؤكدًا: "شعبنا الفلسطيني موحد في الدفاع عن المسجد الأقصى ومواجهة العدوان".

وقال "حمادة" في تصريح صحفي تلقته "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن "اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تمثل استمراراً للعدوان وتغولاً على الأقصى، وهي بمثابة أعمال تدنيسية يريد الاحتلال من خلالها انتزاع صورة انتصار له في القدس".

وأكد أن "المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال". منوهًا إلى أن "الاستمرار في العدوان على الأقصى سيقابله شعبنا برباط وثبات رغم العوائق التي يضعها الاحتلال لمنع وصول المصلين إلى المسجد المبارك".

وأردف المتحدث باسم "حماس": "لن يُترك الأقصى وحيداً، وتكرار الاعتداء على المسجد لا يمكن بحال من الأحوال أن يصبح عادة طبيعية".

ومنذ ساعات صباح اليوم، اقتحم عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك؛ بحماية شرطة الاحتلال التي فرضت قيودًا مشددة على المصلين المسلمين، وذلك احتفالًا بعيد رأس السنة العبرية.

وأشارت مصادر إعلامية، إلى أنّ عددًا من المستوطنين أدوا "السجود الملحمي" داخل باحات الأقصى، فيما ارتدى بعضهم زيًا أبيض يُعرف بـ "لباس التوبة التوراتي".