أنشيلوتي يكشف عن نبأ سار لريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أمس السبت، أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سيعود للتدريبات الجماعية للفريق بالأسبوع المقبل وقد يشارك في ديربي مدريد في الـ 24 من الشهر الجاري أمام أتلتيكو، في الدوري الإسباني.

وكشف المدرب المخضرم عن سر الأهداف العديدة لنجمه الإنجليزي جود بيلينغهام، معترفًا بأنه شاهد العديد من مقاطع الفيديو لتحليل أدائه في الموسم الماضي، ووجد العديد من المزايا التي جعلته يسند دورًا جديدًا للاعب.

ويغيب فينيسيوس عن الملاعب منذ تعرّضه لإصابة عضلية في 25 أغسطس/آب الماضي، ومن وقتها يخضع اللاعب لعمليةِ تعافٍ يأمل في الانتهاء منها قبل الموعد الذي حدده الجهاز الطبي وهو ستة أسابيع.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر صحفي أمس عشية مواجهة ريال سوسييداد اليوم في الليغا أن فينيسيوس يتعافى "بشكل جيد جدًا"، مبرزًا: "لا نريد استعجال عودته؛ لكنه تعافى تقريبًا، يزيد من وتيرة التدريبات وأعتقد أنه قد يشارك في جزء من المران الجماعي الأسبوع المقبل".

وأشار أنشيلوتي إلى أن فينسيوس"سوف يتعافى قبل الستة أسابيع المقررة".