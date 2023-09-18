صوافطة: المقاومة تتسع في الضفة ولا يمكن السيطرة عليها

أكد الناشط السياسي نادر صوافطة أن المقاومة بالضفة الغربية تعيش في حالة تصاعد واتساع، مشيرا إلى أن شرارة الانتفاضة بدأت في جنين وأخذت تتسع إلى كل مدن الضفة.

وأضاف صوافطة لقناة حطين الرقمية أن المقاومة زادت وتيرتها في الأراضي المحتلة، والعمليات البطولية الأخيرة كانت موجعة للكيان الصهيوني.

وذكر أن المقاومة آخذة بالتطور، ولا يمكن السيطرة عليها مهما مارس الاحتلال من إجراءاته في الميدان.

وأوضح أن الاحتلال يحاول السيطرة على المقاومة من خلال عمليات الاغتيال للمقاومين، لكنه يفشل في ذلك كل مرة.

ولفت صوافطة إلى أن الحاضنة الشعبية تحتضن المقاومين في الضفة الغربية، ورغم الاقتحامات اليومية إلا أنها تزيد حالة التكاتف والدعم للمقاومة.

وشدد على أن الحاضنة الشعبية تدرك، أن المقاومة هي الحل الوحيد للرد على جرائم الاحتلال.