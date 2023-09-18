أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر 2023، تقدم الرسالة نت للقراء والمهتمين في مجال العملات والبيع والشراء كل ما يخص أسعار الدولار في مصر بأعيرته المختلفة والأكثر تداولا، بالإضافة إلى سعر الجنيه، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار الشهر.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر 2023، واصل سعر الدولار اليوم الإثنين 18 سبتمبر، ثباتاً في التعاملات المصرفية في البنوك المصرية وماكينات الATM، محققا أعلى سعر له عند مستوى 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع، ويرجع هذا الثبات نظراً للإجازة الأسبوعية في البنوك والشركات المصرفية.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر 2023

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر 2023، سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر 2023، بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر 2023

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر 2023، بلغت أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي المصري cib، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر 2023، بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني في مصر اليوم 18 سبتمبرالوطني إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع، أما بالنسبة لسعر الدولار في بنك البركة المصري فقد جاء سعر الدولار أمام الجنيه عند 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر2023، لمتابعة اخر المستجات والتطورات حول أسعار صرف العملات تابع الرابط التالي

أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر2023، ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري فإن الدولار في مصر يشهد حالة من الترقب، وسط توقعات بتأجيل أي عمليات خفض لقيمة الجنيه المصري أو تعويم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2024، وحسب خبراء قد تتأثر السوق السوداء بسد وخفض الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، حيث يتجه المتعاملين إلى التداول عبر القنوات الرسمية لعدم وجود فروق سعر مناسبة.

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أسعار صرف الدولار في مصر اليوم 18 سبتمبر2023، وعلى صعيد البنوك الأوروبية

فقد وصل سعر الدولار بموقع بنك SAIB الإلكتروني في ختام التعاملات إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.