ارتفاع مستمر.. سعر الذهب في مصر اليوم، يزداد البحث عبر الانترنت عن أسعار الذهب والعملات، وتعتبر أسعار الذهب في مصر معلومة اقتصادية مهمة، خاصة للمقبلين على الزواج، و المستثمرين، وذلك لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وقد أصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء كان في مصر أو بباقي الدول العربية، ومن ضمن خدمتنا الشهرية نقدم لكم عبر الرسالة نت كل ما يخص أسعار الذهب في مصر بأعيرته المختلفة والأكثر تداولاً، بالإضافة إلى سعر الجنيه، وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار الشهر.

ارتفاع مستمر.. سعر الذهب في مصر اليوم، شهد سعر الذهب اليوم الإثنين 18 سبتمبر استقراراً لسعر المعدن الأصفر (الذهب) وذلك حسب سوق الصاغة المركزي في مصر، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 سعر 2170 للبيع، كما سجل 2180 جنيها سعر الشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

ارتفاع مستمر.. سعر الذهب في مصر اليوم، تتراوح أسعار الذهب في مصر حسب اختلاف المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وأيضاً باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وتكون في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أهم العوامل التي تحدد سعر الذهب عالمياً

ارتفاع مستمر.. سعر الذهب في مصر اليوم، يعتبر الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالمياً قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر جرام الذهب منها:

معدل سعر الفائدة عالمياً: عن طريق تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

· أسعار النفط عالمياً: عندما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

ارتفاع مستمر.. سعر الذهب في مصر اليوم

ارتفاع مستمر.. سعر الذهب في مصر اليوم، فقد وصل سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 18 سبتمبر 2023 عيار 24 للشراء 2491 جنيها، وسعر البيع 2478 جنيهاً، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 سعر 2284 جنيها للشراء، 2273 جنيها للبيع.