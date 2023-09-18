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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023
موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023

الرسالة نت

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023 ، المنحة القطرية هي عبارة عن مساعدة نقدية بسيطة  للأسر المستفيدة من البرنامج المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر9، وتأتي هذه المنحة لمساعدة الأسر في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2007. حيث يعاني سكان قطاع غزة من ظروف صعبة تنذر بتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية بشكل متزايد.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023، تقدم صفحة الاستعلام الحكومي التابعة لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة تفعيل رابط المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر سبتمبر 2023، عند الإعلان عن أسامي المنتفعين، وذلك مقابل 310 شيكل فقط على الرغم من وصولها الى380 شيكلاً، وقد بينت وزارة التنمية الاجتماعية أن الفروقات تذهب لزيادة أعداد الأسر الفقيرة للاستفادة من المنحة القطرية الجديدة 100 دولار.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023

 

خطوات بحث المنحة القطرية

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023، بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100دولار أمريكي، عن طريق إدخالك بيانات و الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:

  • إدخال رقم الهوية.

· إدخال تاريخ الميلاد.

موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 2023، في حال الاستفادة من المنحة سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة.

رابط فحص المنحة القطرية اضغط هنا

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/290659

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