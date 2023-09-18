رابط الاستعلام والفحص المباشر عن نتائج تسجيل في تصاريح العمل داخل إسرائيل عن شهر 9 سبتمبر 2023، يزداد البحث حول هذا العنوان في محركات البحث "جوجل"، حيث يبحث العمال في غزة بشكل دوري في بداية كل شهر، عن إمكانية الحصول على تصاريح للعمل بالأراضي الفلسطينية، وذلك بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية وتوفير الاحتياجات لذويهم.

رابط الاستعلام والفحص المباشر عن نتائج تسجيل في تصاريح العمل داخل إسرائيل عن شهر 9 سبتمبر 2023، حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

اللون الأخضر : يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر : سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي : الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر : الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

· اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

رابط الاستعلام والفحص المباشر عن نتائج تسجيل في تصاريح العمل داخل إسرائيل عن شهر 9 سبتمبر 2023

رابط الاستعلام والفحص المباشر عن نتائج تسجيل في تصاريح العمل داخل إسرائيل عن شهر 9 سبتمبر 2023، أكدت وزارة العمل في غزة أن عدد المسجلين الراغبين في الحصول على تصريح عمل بلغ 140 ألف مواطن، وكشفت الوزارة عن معايير ثابتة لآلية ترشيح العمال، وذلك من خلال تصاريح الألوان “الأخضر، الأصفر، البرتقالي، الأحمر، الأزرق، الأسود” ليعلم كل مسجل دوره.

رابط فحص تصاريح العمال بالألوان 2023 ..بوابة النظام الموحد الرسمية

رابط الاستعلام والفحص المباشر عن نتائج تسجيل في تصاريح العمل داخل إسرائيل عن شهر 9 سبتمبر2023، بينت وزارة العمل في غزة أن حصة غزة من التصاريح بلغت حتى اليوم 18500 تصريح، ولم تزد منذ فترة، في حين ذكرت أن أعداد تصاريح المشغل حتى اللحظة 2700 تصريح.

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