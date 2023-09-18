ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 37 أسيرة

ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 37 أسيرة، من بينهنّ طفلة وهي الأسيرة نفوذ حمّاد، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.

وأكد نادي الأسير في بيان، وصل "الرسالة نت"، اليوم الاثنين، أن الاحتلال أصدر مؤخرًا حُكم بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات بحق الناشطة آية الخطيب من الداخل المحتل، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل.

وأوضح نادي الأسير، أن الناشطة الخطيب من قرية عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل، سلمت صباح اليوم، نفسها لسجن الجلمة، لقضاء محكوميتها البالغة 4 سنوات، بعد أن أصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بذلك.

يُذكر أن الخطيب اعتُقلت في شباط/ فبراير 2020، وأمضت في حينه نحو عامين، ثم جرى تحويلها إلى الحبس المنزلي الذي بقيت رهنًا له حتى اليوم.

وستبدأ الخطيب اليوم بتنفيذ السجن الفعلي بحقها لتكمل ما تبقى لها من الحكم الصادر بحقها، علما أنها متزوجة، وأم لطفلين.

وأشار نادي الأسير إلى أن أقدم الأسيرات في سجون الاحتلال، هي الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، والمعتقلة منذ عام 2015، وهي محكومة بالسجن لمدة 15 عامًا.

وبين أن أعلى الأحكام التي صدرت بحق الأسيرات كانت للأسيرات، شروق دويات، وشاتيلا أبو عيادة المحكومتين بالسجن 16 عاماً، وميسون موسى 15 عامًا، وعائشة الأفغاني 13 عاماً.

وأضاف نادي الأسير أنه من بين الأسيرات، أربع معتقلات إداريًا هن، رغد الفني، وسماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال، إضافة إلى 9 أسيرات جريحات.

وذكر أن 9 أسيرات جريحات يقبعن في سجون الاحتلال أصعبهن الأسيرة إسراء جعابيص من القدس، التي تعاني من تشوهات حادة في جسدها، جراء تعرضها لحروق خطيرة، جراء إطلاق جنود الاحتلال النار على مركبتها عام 2015، والذي تسبب بانفجار اسطوانة غاز في مركبتها.

وتعد الأسيرة فاطمة شاهين من بيت لحم، من بين الأسيرات الجريحات التي تعرضت لعدة إصابات، وتعاني اليوم جراء ذلك من وضع صحي صعب.

وأوضح نادي الأسير أن عدد المعتقلات الأمهات ‏يبلغ 13 أسيرة، من بينهن الأسيرة عطاف جرادات من جنين، وهي أم لثلاثة أسرى، والمعتقلة الإدارية فاطمة أبو شلال من نابلس، وهي والدة المعتقل الإداري أحمد أبو شلال.

ولفت بيان نادي الأسير إلى أن غالبية الأسيرات المحكومات أحكامًا عالية من مدينة القدس.