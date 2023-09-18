الغرفة المشتركة تدشّن مَعلماً تذكارياً يجسد (يوم المقاومة)

وضعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية اللمسات الأخيرة على معلماً تذكارياً يخلد ذكرى اندحار الاحتلال عن قطاع غزة، حيثُ سيتم تدشينه أمام بوابة رفح جنوب قطاع غزة.

النصب التذكاري والذي سيتم الكشف عنه، في اختتام فعاليات إحياء ذكرى الاندحار عن قطاع غزة والذي يطلق عليه الفلسطينيون "يوم المقاومة"، يبلغ طوله 9 أمتار جاء على شكل قبضة ترمز إلى القوة وفي محيطها نماذج للأسلحة التي استخدمت في مقاومة الاحتلال خلال الفترة ما بين 2000-2005، ومثلت علامة فارقة في مقاومة الاحتلال واندحاره عن قطاع غزة.

كما احتوى النصب التذكاري على تدوين أبرز العمليات الفدائية ضد جيش الاحتلال ومستوطنيه في قطاع غزة إبان تلك الفترة والتي ساهمت في دحر الاحتلال، وشارك في تنفيذها جميع الفصائل الفلسطينية.

هذا ومن المقرر أن يتم إزاحة الستار عن النصب التذكاري يوم الأربعاء المقبل بحضور قادة الفصائل الفلسطينية وممثلي الغرفة المشتركة وعائلات الشهداء وشخصيات اعتبارية أخرى، وحشد كبير من المواطنين.