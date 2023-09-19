مستجدات صرف المنحة القطرية الجديدة 2023 ، يزداد البحث والسؤال عن موعد صرف المنحة القطرية والتي هي عبارة عن مساعدة نقدية بسيطة للأسر المستفيدة من البرنامج المنحة القطرية 100 دولار شهر سبتمبر9، وتأتي هذه المنحة لمساعدة الأسر الفقيرة في قطاع غزة في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشون بها في قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام سبعة عشرعاماً، حيث يعاني سكان قطاع غزة من ظروف صعبة تنذر بتدهور الحالة المعيشية والاقتصادية بشكل متزايد.

مستجدات صرف المنحة القطرية الجديدة 2023 ، تقدم صفحة الاستعلام الحكومي التابعة لموقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة تفعيل رابط المنحة القطرية الجديدة 100 دولار لشهر سبتمبر 2023، عند الإعلان عن أسامي المنتفعين، وذلك مقابل 310 شيكل فقط على الرغم من وصولها الى380 شيكلاً، وقد بينت وزارة التنمية الاجتماعية أن الفروقات تذهب لزيادة أعداد الأسر الفقيرة للاستفادة من المنحة القطرية الجديدة 100 دولار.

مستجدات صرف المنحة القطرية الجديدة 2023

خطوات بحث المنحة القطرية

مستجدات صرف المنحة القطرية الجديدة 2023، بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100دولار أمريكي، عن طريق إدخالك بيانات و الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر، وهي كالتالي:

الدخول لموقع الرسالة نت.

إدخال رقم الهوية.

· إدخال تاريخ الميلاد.

مستجدات صرف المنحة القطرية الجديدة 2023، في حال الاستفادة من المنحة سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك الخاص تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة، يذكر أنه 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66ألف أسرة.

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