وزارة التربية والتعليم تطلق مشاريع (تحصين الجيل)

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشاريع تحصين الجيل والتي تشمل أربعة مشاريع هي " مشروع الريادة الوطنية، والداعية المقيمة، والقاعدة النورانية، وغرس وتعزيز القيم".

وقال وكيل الوزارة خالد أبو ندى، إن الوزارة تسعى من خلال هذه المشاريع لتحصين الجيل من كل ما يمكن أن يهز المنظومة القيمية للمجتمع.

وأوضح أن المشاريع هي الريادة الوطنية والذي يستهدف جميع مدارس الثانوية ذكور، من الصف العاشر والحادي عشر والذي يعمل على تنمية القيم الإسلامية والوطنية والمهارات الحياتية لهذه الفئة من الطلبة.

كذلك مشروع الداعية المقيمة، والذي يستهدف جميع مدارس الإناث في المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث سيكون في كل مدرسة داعية تقوم بدورها في تعزيز القيم الإسلامية والوطنية.

ومشروع القاعدة النورانية والذي يستهدف جميع طلبة المرحلة الأولى للصف الأساسي لتعليم القاعدة النورانية لتعزيز مهارتي القراءة والكتابة وتعزيز القيم الإسلامية، وكذلك مشروع تعزيز القيم وهو استمرار للمشروع القائم منذ سنوات وتواصلاً للعمل به.

بدوره، قال مدير عام الأنشطة الطلابية أحمد الدلو، إن هذه المشاريع تأتي لتربية الجيل التربية الصحيحة التي تنتمي إلى المجتمع، مع الحرص على أن يكون هناك شخصية فلسطينية مكتملة المعالم من الناحية الأخلاقية والسلوكية ومن ناحية الأخلال المجتمعية على صعيد البيت والمجتمع.

من جهته، ذكر رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي عبد الرحمن الجمل، أن كل هذه المشاريع من شأنها أن ترتقي بمستوى الطلبة علمياً وتربوياً، مؤكداً على دعم وإسناد هذه المشاريع، معربًا عن أمله بأن يكون لها الأثر الإيجابي على الطلبة والارتقاء بمستواهم العلمي والتربوي.

ووجه رئيس هيئة التوجيه السياسي والمعنوي محمد الجريسي خلال حديثه لـ"وكالة الرأي" الشكر لوزارة التربية والتعليم على جهدها لبناء جيل واعد وطنياً وسلوكياً وأخلاقياً بالإضافة للتركيز على الجوانب التعليمية

وكالة الرأي