محدث: شهيدان وإصابات باقتحام الاحتلال مخيم جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 12 آخرين برصاص جيش الاحتلال الذي اقتحم مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

يخوض مجاهدو كتائب القسام، وفصائل المقاومة اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين مساء الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية أن قوة (إسرائيلية) "دوفدوفان" تسللت إلى مخيم جنين، تلتها تعزيزات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال وحاصرت منزلاً وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخاً موجهاً نحو المنزل المحاصر، كما نشرت القناصة على البنايات في المخيم.

وذكرت وزارة الصحة أن طواقمها استقبلت إصابة خطيرة في البطن بالرصاص الحي الذي أطلقه جنود الاحتلال.

ورافق الاشتباكات تحليق طائرات عسكرية إسرائيلية في أجواء جنين، وانقطاع التيار الكهربائي عن المخيم.

يتبع ...