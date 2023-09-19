القوى الوطنية والإسلامية تدعو أبناء شعبنا لتصعيد واستدامة الاشتباك مع الاحتلال

دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية أبناء شعبنا في القدس والضفة الغربية وفي كل مكان للهبّة الشعبية والثورة الشاملة في وجه الاحتلال الصهيوني.

وشددت القوى، في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة تصعيد واستدامة الاشتباك مع جيش الاحتلال ومستوطنيه الذين يستبيحون مدن ضفتنا ومخيماتها ويعربدون فيها بشكل وحشي، وآخرها ما حدث من جريمة في مخيم جنين الليلة.

ونعت الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال الاجتياح لمخيم جنين ، وأكدت أن الاغتيالات لن تطال من عزيمة شعبنا ولن تكسر إرادته ومقاومته، بل ستنعكس على الاحتلال ناراً تحرقه وتزلزل الأرض من تحته.

كما نعت اللجنة شهيد الأقصى يوسف رضوان الذي ارتقى اليوم خلال المواجهات مع الاحتلال شرق خانيونس، وأكدت أن شعبنا يسطر أروع ملامح الالتحام بساحاته كافة نصرةً للأقصى والأسرى.