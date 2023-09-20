6 شهداء في الضفّةِ وغزة والمقاومة والشبّاب الثائر يواصلون استهدافهم للاحتلال

تواصل قوات الاحتلال اقتحاماتها للمدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف واستهداف مباشر للمواطنين بالرصاص الحي، وإجراء عمليات دهم وتفتيش في المنازل الفلسطينية.



واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مخيم عقبة جبر في أريحا، وأطلقت النار بكثافةٍ صوب المواطنين، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال.

وشنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش للمنازل خلال اقتحامها لمخيم عقبة جبر بأريحا.

واستشهد الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم عقبة جبر في أريحا.

وانطلق موكب تشييع الشهيد ضرغام الأخرس من مستشفى أريحا الحكومي نحو مسقط رأسه بمخيم عقبة جبر.

وارتقى الشاب عطا ياسر عطا موسى (29 عاماً) متأثراً بإصابات متعددة تعرض لها خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين مساء أمس.

واقتحمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قرية جلبون شرق مدينة جنين، وأطلقت قنابل الصوت الغاز، صوب المواطنين ومنازلهم، كما اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس وبلدة كفر نعمة غرب رام الله.

وأجرت قوات الاحتلال عمليات بحث في محيط قرية كفر نعمة غرب رام الله، بعد إطلاق نار تجاه مستوطنة "سديه افرايم" المقامة على أراضي جبل الريسان المجاور للقرية.

واستهدف الشباب الثائر البرج العسكري المقام على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالزجاجات الحارقة، في حين أصيب مستوطنتان في إلقاء حجارة تجاه حافلة بغور الأردن.

ونفذت قوات كبيرة من جيش الاحتلال حملة مداهمات واسعة في بلدة قطنة شمال غرب القدس المحتلة.

وانطلقت مسيرات من عدّة مناطق بالضفة الغربية إسنادًا لجنين، وسط دعواتٍ تضامنية وإسنادية للانطلاق اليوم الأربعاء.

وكان ثلاثة شبان قد ارتقوا شهداء وأصيب 30 آخرون برصاص قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين مساء أمس الثلاثاء.

وتصدى مجاهدو كتائب القسام، وفصائل المقاومة لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم جنين مساء أمس الأربعاء، بعد تسلل قوة صهيونية خاصة ومحاصرة منزل في المخيم وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين.

وأوضح القسام أن مقاوميه اكتشفوا قوة صهيونية خاصة تسللت الى مخيم جنين، واشتبكوا معها مباشرة بالبنادق الرشاشة، وتفجير عدد من العبوات الناسفة شديدة الانفجار موقعة عدداً من الإصابات في صفوف قوات الاحتلال.

وزفت حركة حماس أمس شهداء غزة وجنين مؤكدة أن تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال وإرهابه ضد شعبنا ومقدساتنا، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، لن يمر دون رد.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ مساء أمس الثلاثاء وحتى صباح اليوم إلى 6، بينهم 4 شهداء في جنين، شهيد في قطاع غزة، شهيد في أريحا.

والشهداء هم محمود خالد عرعراوي (24 عامًا )، ومحمود علي نافع السعدي (23 عامًا )، ورأفت عمر خمايسة (22 عامًا)، الشاب ضرغام الأخرس (19 عاما)، عطا ياسر عطا موسى (29 عاماً)، يوسف سالم يوسف رضوان (25 عامًا).