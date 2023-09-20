مشاهدة مباراة ريال مدريد يونيون برلين دوري أبطال أوروبا بث مباشر الان يلا شوت يلا كورة تويتر

ازدحمت محركات البحث اليوم من قبل محبي وعشاق كرة القدم حول معرفة جميع المواقع والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء 20/9/2023، حيث من المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد وذلك على أرض ملعب سانتياغو برناييو في وسط العاصمة مدريد الاسبانية والذي يتسع لأكثر من 81 ألف متفرج، نقدم لكم عبر موقع الرسالة نت كل ما يخص مواعيد المباريات، لنعرفكم على رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد وروابط البث المباشر وذلك ضمن خدمة شاملة ومستمرة تُقدَّم على مدار اليوم.

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تردد قناة بي ان سبورت علي النايل سات bein sports

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 27500

تردد قناة بى ان سبورت على العرب سات bein sports

التردد: 12379.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز:27500.

معامل تصحيح الخطأ:3\4.

تردد قناة بي ان سبورت سهيل سات bein sports

التردد: 11547.

معدل تصحيح الخطأ: ⅚.

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

التشكيل المتوقع لريال مدريد يونيون برلين

من المتوقع ان يلعب ريال مدريد في المباراة يونيون برلين وفق التشكيل التالي:

• حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

• خط الدفاع: فران جارسيا – دافيد ألابا – أنطونيو روديجر – داني كارباخال.

• في الوسط: أوريليان تشواميني – إدواردو كامافينجا.

• خط الهجوم: توني كروس – جود بيلينجهام – رودريجو خوسليو.