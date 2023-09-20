الصحة: غسيل الكلى قد يتوقف كاملًا بغزة والاحتلال يتحمل المسؤولية

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، من توقف عمل أقسام غسيل الكلى في مستشفيات قطاع غزة، خلال أيام، جراء النقص غير المسبوق في المستهلكات الطبية الضرورية لاستمرار الخدمة.

وقالت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي تابعته "الرسالة نت" إنّ 1100 مريض بالفشل الكلوي، منهم 38 طفلًا التصقت بأجسادهم أجهزة غسيل الكلى لنحو 3 مرات أسبوعيًا، باتوا اليوم يرتقبون بخوفٍ وقلق عدم تمكنهم من تلقي العلاج بسبب عدم توفر المستهلكات الطبية اللازمة لهم.

وأضافت أنّ مخازن وزارة الصحة "فارغة تمامًا من فلاتر غسيل الكلى والكانيولات، وأنابيب نقل الدم، وما هو متوفر في أقسام غسيل الكلى على وشك النفاد".

وأشارت الصحة إلى أنها، تقدم خدمة غسيل الكلى في 6 مراكز موزعة في محافظات قطاع غزة، بواقع 13 ألف جلسة غسيل شهريًا، وهي خدمة حساسة منقذة لحياة مرضى الفشل الكلوي.

وأكدت أن "الاحتلال هو المتسبب الرئيس في معاناة مرضى قطاع غزة وتفاقم معاناتهم جراء حصاره المتواصل على قطاع غزة للعام السابع عشر على التوالي".

وعلى ضوء ذلك، طالبت الوزارة الجهات المعنية بضرورة التحرك العاجل والفوري لإنقاذ مرضى الفشل الكلوي، "وعدم الاكتفاء بالتدخلات الإسعافية التي تبقي المرضى وخدماتهم الصحية في دائرة الخطر".

ودعت، المؤسسات الحقوقية والمنظمات الإنسانية بإدانة ومحاسبة ممارسات الاحتلال المتعلقة بالمرضى، والتي تتضمن منع المرضى من العلاج داخل وخارج قطاع غزة، وتعطيل إدخال التجهيزات الطبية والأجهزة التشخيصية اللازمة لهم.

ويشهد القطاع الصحي في فلسطين تدنّيا ملحوظًا ونقصًا في المستلزمات الطبية، بسبب الإجراءات الإسرائيلية وتشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو 17 عامًا.