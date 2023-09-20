إصابات بفعاليات شعبية قرب السلك الزائل لقطاع غزة

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، فعاليات جماهيرية وشعبية في مخيمات العودة قرب السلك الزائل في المناطق الشرقية لقطاع غزة، نصرةّ للمسجد الأقصى، وغضبا على جرائم الاحتلال في القطاع والضفة.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"الرسالة نت"، أن عشرات الشبان الفلسطينيين توافدوا نحو السلك الزائل شرق قطاع غزة، من أجل المشاركة في الفعاليات الشعبية نصرةً للمسجد الأقصى.

وبيّنت المصادر أن الشبان أشعلوا الإطارات على طول السياج الحدودي شرق القطاع.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ، أطلقت قنابل الغاز السام، بشكل مكثف تجاه الشباب الثائر المتواجد في المناطق الخمسة بالقطاع.

وفي السياق، قالت إذاعة جيش الاحتلال العبرية، إنه للمرة السادسة خلال أسبوع، تتجدد المظاهرات والتوترات على حدود قطاع غزة الشرقية.

واستشهد أمس الأربعاء 6 فلسطينيين، في 3 جرائم ارتكبها بالقطاع وجنين وكفر عقبة جبر بأريحا.

ومنذ يوم الأربعاء الماضي، يتظاهر الفلسطينيون قرب الحدود الشرقية في مخيمات العودة ضمن فعاليات شعبية وجماهيرية نصرةً للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال، ورفضا لجرائم الاحتلال واعداماته الميدانية.