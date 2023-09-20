شاهد|| قيادي بالقسام بجنين: شعبنا موحد والسلطة لن تستطيع تفرقتنا

أكدّ قيادي في كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة حماس، في مخيم جنين، أن شعبنا موحد في مقاومته بكل مكان، "والاحتلال لو حاول إنهاء الحالة بجنين، فسيرد عليه ابن الخليل وغزة وطولكرم".

وقال القيادي في كلمة مصورة، "المخيم سيعود أقوى مما كان عليه قبل الاجتياح يوم أمس"، مشيرا إلى أنّ الاجتياح ورغم محدودية توقيته إلّا أن المقاومة كانت أكثر ضراوة واستبسالا من الفصائل كافة.

ووجه رسالة للسلطة، "هناك عساكر شرفاء قاوموا معنا، فلن تستطيع السلطة أنّ تفرقنا".

وشددّ على أن الاحتلال لو حاول أن يمنع الحالة في جنين، "فستخرج مثلها في طولكرم ورام الله والخليل ونابلس"، مضيفا: "وهناك غزة لا تزال تحمل آلاف الصواريخ التي تضرب في كل مكان، ومعها كورنيت، وعندها أسرى جنود ستحرر بهم أبناء شعبنا في مختلف مواقع تواجدهم".

وارتقى 4 شهداء في اجتياح لقوات الاحتلال لمخيم جنين، يوم أمس، إلى جانب ارتقاء شهيدان في مخيم كفر عقبة.