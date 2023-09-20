حماس تعبر عن أسفها استقبال اردوغان لنتنياهو

عبرّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن أسفها يستقبل رئيس دولة إسلامية لرئيس وزراء حكومة الاحتلال نتنياهو في الوقت الذي كان الاحتلال يقتل في غزة وجنين وأريحا ويقتحم المسجد الأقصى.

وأكدّ المتحدث باسم الحركة في بيان وصل لـ"الرسالة نت": " التطبيع يشجع الاحتلال على تصعيد عدوانه على شعبنا ومقدساتنا".

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو، يوم أمس، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية، دون ذكر مصدر، أن أردوغان معني بترتيب رحلة إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن للصلاة في المسجد الأقصى بالقدس، وستكون الصلاة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية التركية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول 1923.