ما العلاقة بين حب الشباب وتناول السكريات؟

يتجه الأشخاص الذين يعانون من حب الشباب لإزالة السكريات من نظامهم الغذائي، ويتم الترويج لهذه الفكرة بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

فهل تناول السكر يسبب حب الشباب فعلاً؟ وما هي الطرق الأخرى التي تساعدنا في الحد من ظهور هذه البثور؟

أسباب ظهور حب الشباب

إن حب الشباب يظهر بسبب تفاعلات معقدة بين مستويات الهرمونات والغدد الدهنية وخلايا الجلد المتكتلة وميكروبيوم الجلد، بالإضافة إلى عوامل نمط الحياة مثل التوتر والنظام الغذائي.

وحسب كل هذه العوامل المذكورة، فهذا يعني أنه لا يمكن الاعتماد على التغييرات الغذائية وحدها باعتبارها العلاج الوحيد للمرضى الذين يعانون من حب الشباب.

وفي كثير من الأحيان تكون الأدوية الموضعية أو الفموية ضرورية أيضاً للحصول على نتائج جيدة.

كيف يمكن تشخيص حالة حب الشباب؟

يمكن أن يؤدي تراكم هرمون الكورتيزول إلى تفاقم حب الشباب، كما تعتبر الزيادات في الهرمونات الذكرية، مثل هرمون التستوستيرون ومشتقاته الثانوية مسبباتٍ رئيسية لحب الشباب لدى كلا الجنسين.

وفي ظل هذه الظروف، تصبح خلايا الجلد لزجة وتتكتل معاً، ما يزيد من الانسداد، وهذا يخلق بيئة داعمة للبكتيريا، وخاصةً الكوتيباكتيريام، التي تثير بعض سلالاتها الالتهاب، ما يعطي البثور مظهرها الأحمر المتورم.

علاقة الأنسولين بحب الشباب

يمكن للأطعمة التي تؤدي إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم نظرياً أن تعزز إنتاج بعض الهرمونات المسببة لحب الشباب.

ومن أبرز هذه الأطعمة الخبز الأبيض، الذي يحتوي على ألياف قليلة ويزيد من سرعة إطلاق السكر في الدم، ما يؤدي إلى استجابة الأنسولين، وهذا يؤدي إلى ارتفاع كبير في عامل نمو الأنسولين، وهو الهرمون الذي يعزز إنتاج هرمون الذكورة.

وتعتبر الأطعمة الغنية بالألياف، مثل معظم الفواكه، منخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم، وتطلق السكر في مجرى الدم تدريجياً دون إثارة استجابة الأنسولين، الشيء الذي يجعل تناولها آمناً.

ووفقاً لهذه النظرية، قد يكون السكر أقل إثارةً لحب الشباب إذا تم تناوله مع الألياف، ومع ذلك، رغم أن ارتفاع الأنسولين يمكن أن يؤدي إلى تغيرات هرمونية تسبب حب الشباب.

لذلك فإنه من المحتمل أن يكون الإفراط في تناول الحلوى من العوامل المسببة في ظهور حب الشباب، ولكن من الصعب مقارنة تأثيره مع المحفزات الأخرى.