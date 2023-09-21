العمصي: إغلاق معبر بيت حانون عقاب جماعي

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، اليوم الخميس، إن استمرار إغلاق معبر بيت حانون/إيرز يشكل عقوبة جماعية تفرضها سلطات الاحتلال على عمال غزة، مًشددًا أن ذلك يُعارض القوانين الدولية والأممية.

وأكد "العمصي" في تصريحٍ تابعته "الرسالة نت"، أن حوالي 19 ألف عامل فلسطيني تم منعهم من ممارسة عملهم بسبب إغلاق معبر بيت حانون/إيرز شمال قطاع غزة.

وأوضح "العمصي" أن هذا الإغلاق سيتسبب في فقدان قطاع غزة لنحو 30 مليون دولار شهريًّا، وهذا الأمر لا يمكن تحمله من القطاع، مؤكدًا أن ذلك يتعارض مع كافة الاتفاقيات والقوانين الدولية.

وناشد "العمصي"، الوسطاء بضرورة ممارسة الضغط على الاحتلال لفتح معبر بيت حانون أمام العمال الفلسطينيين البالغ عددهم 19 ألف عامل يوميًّا.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق حاجز إيرز لليوم السابع على التوالي أمام حركة العمال الفلسطينيين المتوجهين للداخل المحتل.

ويتذرع الاحتلال إغلاق الحاجز لاستمرار المظاهرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة، واستمراراً في زيادة حصار قطاع غزة ومفاقمة الأوضاع الاقتصادية.