شهيد من اليامون غرب جنين واشتباكات مع الاحتلال في رفيديا

استُشهد الشاب عبد الله أبو حسن من بلدة اليامون، غرب جنين، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام كفر دان غرب جنين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء شهيد برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي) خلال اقتحامها بلدة كفر دان فجر اليوم.

وفي سياق متصل، أصيب مواطن بشظايا رصاص وآخرون بالاختناق، الليلة الماضية، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) بأن قوات خاصة من جيش الاحتلال، اقتحمت حي رفيديا غرب المدينة، وحاصرت إحدى البنايات وسط إطلاق نار كثيف، قبل أن يدفع الاحتلال بتعزيزات إضافية من الجانب الغربي للمدينة.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف نقلت مواطنة (65 عاما) أصيبت بجروح في يدها، بالإضافة إلى حالة انهيار عصبي، من داخل البناية التي كانت محاصرة إلى مستشفى رفيديا.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة مساء الخميس عقب اقتحام قوة خاصة من جيش الاحتلال حي رفيديا غرب مدينة نابلس، حيث حاصرت منزلاً تحصن به مطاردون الذين أطلقوا الرصاص بكثافة تجاه القوات الخاصة.

وأطلقت قوات الاحتلال صاروخين "أنيرجا" باتجاه المنزل المحاصر، فيما رفض المقاومون تسليم أنفسهم.

وأصيب مواطن بشظايا رصاص وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا، كما أصيب 15 مواطنًا بحالات اختناق بالغاز جرى علاجها ميدانياً، فيما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى المنطقة المحاصرة.

وصدحت مآذن نابلس بالتكبير ودعت للنفير والتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وتزامن ذلك مع إلقاء الشباب الثائر، عبوات محلية الصنع تجاه قوات الاحتلال المقتحمة لحي رفيديا غرب نابلس.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقع 34 عملا بينها عمليتا طعن ودهس في القدس المحتلة.

وأسفرت عن إصابتين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما نفذ مقاومون 6 عمليات إطلاق نار في مناطق متفرقة بالضفة.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة، وتصدي لأربع اعتداءات للمستوطنين، وتحطيم لأربع مركبات لهم.

واندلعت مواجهات وإلقاء حجارة في 14 نقطة بالضفة، بينها مواجهات في بلدة الرام بالقدس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال عند حاجز دوتان بجنين بشكل متكرر، فيما اندلعت مواجهات في رام الله تركزت بمخيم الجلزون وقرية أم صفا والبيرة ورأس كركر.

وتصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين في رأس كركر برام الله، وحطموا مركبات تابعة لهم، إلى جانب رشق المستوطنين قرب مستوطنة جفعات اساف بالحجارة.

كما تصدى الشبان الثائر لاعتداءات المستوطنين في بدك عزون بقلقيلية، وحطموا مركباتهم بعد رشقها بالحجارة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال عند معبر الطيبة بطولكرم، إضافة إلى استهداف مستوطنة افني حيفتس بصليات متكررة من الرصاص.

وشهدت نابلس عملية إطلاق نار ومواجهات شعبية وتصدي لاعتداءات المستوطنين، تركزت في مخيم بلاطة وبلدة حوارة ومنطقة سبسطية وتخللها إلقاء زجاجات حارقة.

وفي طوباس، خاض مقاومون اشتباكات مسلحة عنيفة خلال اقتحام جنود الاحتلال، واستهدفوهم بعبوات ناسفة.

وامتدت المواجهات الشعبية إلى جانب طوباس، لمنطقة الدوحة ببيت لحم.

وأطلق مقاومون النار صوب مستوطنة ادورا بالخليل، تزامنا مع مواجهات عنيفة في سعير وبيت أمر.

المصدر: وكالات