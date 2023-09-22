كيف علق النشطاء على خطاب عباس؟

كالعادة لم يحمل خطاب رئيس السلطة محمود عباس أي جديد؛ بل إن ما تطرق إليه من أحداث وشواهد متعلقة بنكبة الشعب الفلسطيني ودور كل من بريطانيا وأمريكا الأساسي في وجود الكيان، إضافة لحديثه عن فشل الأمم المتحدة في إنصاف شعبنا الفلسطيني على مدار 75 سنة ⤵️— عزات جمال 🇵🇸 (@3zJamal) September 21, 2023
حالة من الاندهاش في المجتمع الدولي بعد خطاب محمود عباس في الأمم المتحدة pic.twitter.com/Y96OfoIFiE— Raed Ali 𓂆🇵🇸 (@RaedAli73) September 21, 2023
رئيس السلطة محمود عباس؛ يُطالب مجدداً المجتمع الدولي بحماية شعبنا الفلسطيني، فيما أجهزته الأمنية تحاصر وتعتقل وتنكّل بالمقاومين الذين يدافعون عن جنين ومخيم جنين!— صالح أبو عزة (@salehabuizzah) September 21, 2023
مش راكبة ولا زابطة يا ريّس..
اللي مسمعش خطاب عباس اليوم في الامم المتحدة، فش داعي يسمعو— مش هيك (@mechheek) September 21, 2023
هو نفسه خطاب العام الماضي والعام اللي قبلو واللي قبلو واللي قبلو واللي قبلو 😂#مش_هيك