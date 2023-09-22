كيف علق النشطاء على خطاب عباس؟

كالعادة لم يحمل خطاب رئيس السلطة محمود عباس أي جديد؛ بل إن ما تطرق إليه من أحداث وشواهد متعلقة بنكبة الشعب الفلسطيني ودور كل من بريطانيا وأمريكا الأساسي في وجود الكيان، إضافة لحديثه عن فشل الأمم المتحدة في إنصاف شعبنا الفلسطيني على مدار 75 سنة ⤵️