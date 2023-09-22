5 شهداء وإصابة (إسرائيلي) في الضفة والقدس الأسبوع الماضي

استشهد خمسة فلسطينيين، وأُصيب 10 (إسرائيليين) في الضفة الغربية ومدينة القدس الأسبوع الماضي.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 247 عملًا للمقاومة، بينها 19 عملية إطلاق نار، في الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر/أيلول الجاري حتى 21 من الشهر نفسه.

واندلعت 88 نقطة مواجهة مع الاحتلال، فيما تصدى فلسطينيون لاعتداءات المستوطنين 21 مرة خلال الفترة المذكورة.

وشهد الأسبوع الماضي 4 مظاهرات بالضفة، وتنفيذ 28 عملية، منها 25 عمليات إطلاق نار، و1 عملية دهس، 2 عملية طعن، في عدة مناطق بالضفة.

وأحرق الشبان ثلاثة منشآت، وحطموا 15 مركبات ومعدات عسكرية، تابعة للاحتلال في مناطق بالضفة الغربية.

وألقى المقاومون 8 عبوات ناسفة، و9 زجاجات حارقة، فيما تصدى الشبان لـ 21 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة، وفقاً لإحصاء "معطى".

ونفذ مقاومون فلسطينيون 859 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية والقدس، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي؛ أسفرت عن مقتل 5 مستوطنين وإصابة 58 جنديًّا ومستوطنًا بجروح مختلفة.