إصابات برصاص الاحتلال خلال المظاهرات شرق قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين، خلال قمع الاحتلال بالرصاص والغاز، لمظاهرات الغضب التي انطلقت صوب تخوم السلك الزائل شرق القطاع.

وتوافد الآلاف من المواطنين الفلسطينيين ، على تخوم السلك الزائل شرق قطاع غزة، في الجمعة الثالثة على التوالي، بدعوة من "الشباب الثائر بالقطاع".

وتنطلق المظاهرات تعبيرا عن الغضب تجاه المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة المحتلة، وبحق جرائمه بالأقصى المبارك.

ويتوافد المتظاهرون في مخيمات العودة الخمسة شرق القطاع، يشعل خلالها الشباب الإطارات المطاطية، في تعبيرهم عن حالة الغضب.

ويدعو الشباب الثائر، للتظاهر، منذ أسبوعين، قرب السلك الزائل بالمناطق الشرقية في مخيمات العودة ضمن فعاليات شعبية وجماهيرية نصرةً للمسجد الأقصى ومدينة القدس، وتضامنًا مع الأسرى في سجون الاحتلال.

واستأنف الشباب الثائر خلال الأيام الماضية، الفعاليات الشعبية في مخيمات العودة شرق قطاع غزة؛ ردا على تصاعد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وقرر "الشباب الثائر" في قطاع غزة، عودة فعاليات "الإرباك الليلي" عند نقاط التماس مع الاحتلال "الإسرائيلي" شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"الرسالة نت"، بأن الشباب الثائر قرروا تنفيذ فعالية "إرباك ليلي" مساء اليوم في منطقة أبو صفية شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن فعاليات "الإرباك الليلي" ستتواصل يومي الجمعة والسبت، في جميع نقاط التماس مع الاحتلال شرق (غزة، خانيونس، رفح، الوسطى، جباليا) شرق قطاع غزة.

وتنطلق فعاليات "الإرباك الليلي"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً حتى السابعة، فيما يسبقها فعاليات شعبية يشارك فيها العشرات من المواطنين؛ نصرة وإسنادا للأقصى والمرابطين فيه، بمواجهة الاحتلال والمستوطنين.

وتسببت بالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة، باتجاه المستوطنات (الإسرائيلية) المحاذية للقطاع باندلاع حرائق واشتعال نيران.

وأفادت خدمة الإطفاء والإنقاذ (الإسرائيلية)، بإخماد 5 حرائق في مستوطنات الغلاف بفعل بالونات حارقة أطلقت من غزة.

وقالت قناة "كان" العبرية، إنّ حريقًا اندلع في أحراش داخل السياج الفاصل، بفعل بالونات حارقة من غزة.

وذكر شهود عيان من المستوطنات المحاذية للمنطقة الحدودية، أنهم شاهدوا إطلاق كميات كبيرة من البالونات الحارقة باتجاه منطقة الغلاف الحدودي مع قطاع غزة في ساعات الصباح الباكر هذا اليوم.

ويطلق الشبان الفلسطينيون البالونات الحارقة؛ ردًّا على اعتداءات الاحتلال (الإسرائيلي)، بحق سكان القطاع.