العمادي يعلن عن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة بغزة

أكد سعادة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف منحة المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر.

صرف المنحة القطرية

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية ستقدم لنحو 100 ألف أسرة من الأسر المتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

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وبين سعادته أن عملية التوزيع ستتم من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

في حال الاستفادة من المنحة سيتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك الخاص تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة، يذكر أنه 132 ألف حالة للاعتماد، وتمت الموافقة على 66ألف أسرة.

المنحة القطرية

ويجرى صرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة، من خلال الأمم المتحدة، بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، من خلال مراكز التوزيع المحددة في محافظات قطاع غزة والتي تضم أكثر من 300 مركز تجاري ومحل صرافة.