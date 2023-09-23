شكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية، تركيا ووكالة الأناضول، لرعايتهم المصور الفلسطيني أشرف أبو عمرة الذي أصيب قبل أسبوع بنيران الاحتلال أثناء تغطيته لتظاهرة قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها هنية إلى مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية بإسطنبول، تفقد فيها صحة أبو عمرة مع وفد مرافق له، واستمع من الفريق الطبي عن حالته الصحية وتمنى له الشفاء العاجل.

وقال هنية في تصريح له خلال الزيارة: "أريد أن أوجه الشكر والتقدير لدولة تركيا وكذلك وكالة الأناضول على استضافتها ورعايتها الطبية للصحفي الفلسطيني ابن غزة أشرف أبو عمرة الذي تعرض لرصاص الاحتلال الصهيوني على حدود القطاع أثناء أداء مهامه الإعلامية والصحفية".

وأضاف: "عودنا جيش الاحتلال على انتهاك كل الأعراف والقوانين الدولية، شهداء وجرحى كثيرون سقطوا من الإعلاميين والصحفيين، وهذا إن دل فإنما يدل على أن الحقيقة والرواية التي يقدمها هؤلاء الإعلاميون للعالم بما فيها الكاميرا والصورة تزعج الاحتلال".

وأردف هنية: "وجدت الأخ الصحفي أشرف بصحة جيدة، وأيضا بمعنويات عالية وبتقدير عالٍ جدا، شكرا لكل الطاقم الطبي وللإخوان بتركيا الذين أشرفوا على متابعة وضعه الصحي".

وتابع: "أوجه تحية فخر واعتزاز لكل الشباب الثائر على حدود القطاع مع أرضنا المحتلة الذين يطالبون بضرورة إنهاء الحصار الظالم المفروض على القطاع ويؤكدون أنهم جزء أصيل من الوطن الفلسطيني ومن القضايا المركزية الفلسطينية في الضفة والقدس وفي الأسرى واللاجئين".

وزاد هنية: "تحية خاصة لكل الصحفيين والإعلاميين الذين يواكبون الإرباك الليلي والشباب الثائر في محطاته المختلفة".

وختم قائلا: "العالم يجب أن يرى ما الذي يجري داخل القطاع وداخل الضفة وفي داخل القدس وضد الشعب الفلسطيني، وألا ينخدع مطلقا ببعض المواقف أو الإعلاميين أو الصحافة التي تحاول أن تقدم صورة غير حقيقية عن الوضع داخل فلسطين المحتلة".

وخضع أبو عمرة لعملية جراحية في مدينة "باشاك شهير تشام وساكورا" الطبية بإسطنبول الثلاثاء الماضي، إثر تعرضه مساء الجمعة لإصابة في يده اليمنى، بقنبلة غاز إسرائيلية، أثناء تغطيته للتظاهرات.

ووصل أبو عمرة، الذي يعمل صحفيا حرا لمصلحة الأناضول منذ عام 2013، إلى مدينة إسطنبول التركية، صباح الاثنين الماضي، قادما من العاصمة المصرية القاهرة عقب خروجه من غزة.



